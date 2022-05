San Marzano sul Sarno: conferma costo Tari per il 2022 e riduzione per il 2023 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marzano sul Sarno (Sa) – Il consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, riunitosi lo scorso 27 aprile, con la maggioranza dei voti ha approvato il Piano economico finanziario della Tari per il periodo 2022-2025 su proposta dell’assessora Maria Angela Calabrese. Così, è stato chiaramente riconfermato il costo relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il 2022 e ridotto di circa 100mila euro per il 2023. “Sono soddisfatta del lavoro sinergico svolto tra noi amministratori e i responsabili, tecnici e dirigenti del Comune“, ha detto l’assessora Calabrese. “Sono soddisfatta perché dato il periodo storico di emergenza, la conseguente crisi economica, il ritardo dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSansul(Sa) – Il consiglio comunale di Sansul, riunitosi lo scorso 27 aprile, con la maggioranza dei voti ha approvato il Piano economico finanziario dellaper il periodo-2025 su proposta dell’assessora Maria Angela Calabrese. Così, è stato chiaramente rito ilrelativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per ile ridotto di circa 100mila euro per il. “Sono soddisfatta del lavoro sinergico svolto tra noi amministratori e i responsabili, tecnici e dirigenti del Comune“, ha detto l’assessora Calabrese. “Sono soddisfatta perché dato il periodo storico di emergenza, la conseguente crisi economica, il ritardo dei ...

