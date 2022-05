sportli26181512 : #Governance #Notizie Samp, investitori alla finestra per l’acquisto del club: «L’obiettivo è cedere la società a ch… -

BLUCERCHIATI - Un pensiero, poi, sulle questioni societarie legate al mondo Sampdoria: "per laNon ho notizie di un'eventuale cessione della Sampdoria o di trattative in corso. Non ......dei legali degliè sul coinvolgimento della Sampdoria. Su EF il coinvolgimento nel penale al Sud del signor Ferrero e dei suoi familiari non riguarda i concordati'. E il prezzo della:...«L’obiettivo è cedere la società a chi sarà in grado di portare la Samp dove merita di stare. Ci sono dei soggetti che hanno manifestato interesse e credo che rimangano alla finestra finché non ci sia ...La permanenza in serie A, seriamente ipotecata con il goal di Sabiri e la parata di Audero, consentirebbe a tutti gli investitori che hanno bussato alla porta del Trustee Gianluca Vidal, di dare la ...