Salerno | ripartiti i lavori di manutenzione del verde pubblico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli operai dell’Agri, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto ponte per ladelnella città di, come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di, da questa mattina ha avviato il suo intervento nel comune capoluogo. E come anticipato anche dall’assessore comunale all’ambiente Massimiliano Natella, il lavoro di pulizia e taglio dell’erba è partito dalla fascia litorale della città. Il quartiere di Torrione è stata la prima parte didove l’impresa sta mettendo riparo a mesi di incuria e disagi per i cittadini che più volte e in più zone della città hanno lamentato la necessità di intervenire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.