Salernitana | Nicola | 'Abbiamo dimostrato di essere competitivi sempre Etichette? Faccio un lavoro che mi permette di scegliere'

Ladicontinua a collezionare imprese. Dopo aver sconfitto Sampdoria, Udinese e Fiorentina, strappa un punto d'oro (1 - 1) a Bergamo e prosegue il suo sogno salvezza. L'Atalanta, ...Perché nella ripresa laè ancora più vivace. Certo, la Dea non resta a guardare, ma dà la sensazione di non riuscire a colpire. Invece, la squadra diè compatta, veloce, va alla ...Continua a far punti la Salernitana di Nicola. I campani sono usciti da Bergamo con un punto. C’è un po’ di amaro in bocca per Djuric e compagni che fino all’89’ sono stati in vantaggio contro ...Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, dopo la gara con l'Atalanta: "Loro ci credevano, lottano per i loro obiettivi e noi per il nostro. Non è semplice per nessuno ...