Salernitana | Milan | “Ci presentiamo a Bergamo con dignità Venezia? Una liberazione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Maurizio, dirigente della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Pubblico incredibile, è ovvio che cicon molta, arriviamo da tre vittorie con un pubblico sempre presente. In casa è il dodicesimo uomo, fuori spero si faccia sentire. È una settimana importante per noi, siamo molto convinti e fiduciosi. I ragazzi sono concentrati. Se ci avessero detto che il 2 maggio saremmo stati ancora in corsa per la salvezza? Con grande passione avrei detto sì, con razionalità avrei preso una pausa di riflessione. Ora siamo convinti. Ufficialità partita col? È una, eravamo molto fiduciosi con gli avvocati che hanno gestito questa vicenda giudiziaria. Abbiamo già una risposta di ...