Salernitana | l’AD Milan | «Ci presentiamo a Bergamo con dignità»

(Di lunedì 2 maggio 2022) Le parole dell’Amministratore Delegato dellaai microfoni di Sky in vista della partita contro l’Atalanta Intervista da SKY nel prepartita della gara con l’Atalanta,dellaha commentato il finale di stagione dei campani. TIFOSI – «Pubblico incredibile, è ovvio che cicon molta, arriviamo da tre vittorie con un pubblico sempre presente. In casa è il dodicesimo uomo, fuori spero si faccia sentire». SETTIMANA DECISIVA – «È una settimana importante per noi, siamo molto convinti e fiduciosi. I ragazzi sono concentrati». LOTTA SALVEZZA – «Se pensavamo di essere in lotta per la salvezza al 2 maggio? Con grande passione avrei detto sì, con razionalità avrei preso una pausa di riflessione. Ora siamo convinti». L'articolo proviene da Calcio News 24.