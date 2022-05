Russia-Ucraina: nuove esplosioni a Belgorod. Lavrov: “Sorpresi da Italia in prima fila a favore delle sanzioni contro Mosca” (Di lunedì 2 maggio 2022) Sessantasettesimo giorno di guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ieri sera in tv, ha minacciato: “L’Italia è in prima fila tra coloro che adottano e promuovono le sanzioni anti-russe. Per noi è stata una sorpresa”. Ha anche sostenuto che la Russia ha sempre lavorato per evitare la possibilità di una guerra L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Sessantasettesimo giorno di guerra in. Il ministro degli Esteri russo Sergei, ieri sera in tv, ha minacciato: “L’è intra coloro che adottano e promuovono leanti-russe. Per noi è stata una sorpresa”. Ha anche sostenuto che laha sempre lavorato per evitare la possibilità di una guerra L'articolo proviene da Inews24.it.

