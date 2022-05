Russia, la tv di Stato simula l’attacco con la bomba atomica all’Europa (Di lunedì 2 maggio 2022) Per polverizzare le capitali europee basterebbero due minuti. Il ministro degli Esteri russo: «La Russia ha sviluppato armi ultrasoniche per difendersi contro un possibile attacco dall'Occidente» Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 maggio 2022) Per polverizzare le capitali europee basterebbero due minuti. Il ministro degli Esteri russo: «Laha sviluppato armi ultrasoniche per difendersi contro un possibile attacco dall'Occidente»

rusembitaly : ??Il Ministero della Difesa della Federazione #Russia ????comunica che il 30 aprile due gruppi di civili, 46 persone… - UKRinIT : Un'altra scioccante atrocità della Russia: gli invasori russi hanno ucciso una madre e un bambino vivo è stato inch… - ricpuglisi : 'Né con la Russia né con la NATO' is the new 'Né con lo stato né con le BR' - towerfelix : @JamesZaky @andreavianel La Ru li ha puntati sull EU perche in EU ci sono missili nucleari puntati verso la Russia!… - CAMPAGNOLI73 : RT @lucianonobili: Propaganda, bugie, insulti agli ebrei, sproloqui su Hitler, menzogne sui massacri criminali dei quali la Russia si è mac… -