Royal Family, fiocco rosa a Buckingham Palace: lei è di nuovo incinta | L’indiscrezione bomba (Di lunedì 2 maggio 2022) Un altro fiocco rosa è in arrivo a Buckingham Palace? Una notizia a di poco sensazionale riguarda la Royal Family, è di nuovo incinta Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che uno dei membri della Royal Family sia nuovamente incinta. Una presunta terza maternità, che sta facendo impazzire il mondo britannico nell’ultimo periodo. Ma chi è che si prepara per dare il benvenuto al fiocco orsa? Da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto il loro ritorno in Europa, alla regina Elisabetta II è arrivata una sorpresa sensazionale. Infatti era molto tempo che la monarca di Inghilterra sperava che, il suo nipote preferito, potesse finalmente tornare nel ... Leggi su topicnews (Di lunedì 2 maggio 2022) Un altroè in arrivo a? Una notizia a di poco sensazionale riguarda la, è diStando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che uno dei membri dellasia nuovamente. Una presunta terza maternità, che sta facendo impazzire il mondo britannico nell’ultimo periodo. Ma chi è che si prepara per dare il benvenuto alorsa? Da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto il loro ritorno in Europa, alla regina Elisabetta II è arrivata una sorpresa sensazionale. Infatti era molto tempo che la monarca di Inghilterra sperava che, il suo nipote preferito, potesse finalmente tornare nel ...

bbeatrixe_ : RT @teeaahtee: SCOPRO ORA CHE FEDEZ E CHIARA PORTERANNO IN ALTO IL NOME DELL’ITALIA AL MET IN FULL VERSACE, LA ROYAL FAMILY ALLA CONQUISTA… - aletesta777 : RT @teeaahtee: SCOPRO ORA CHE FEDEZ E CHIARA PORTERANNO IN ALTO IL NOME DELL’ITALIA AL MET IN FULL VERSACE, LA ROYAL FAMILY ALLA CONQUISTA… - retweet_bea : RT @teeaahtee: SCOPRO ORA CHE FEDEZ E CHIARA PORTERANNO IN ALTO IL NOME DELL’ITALIA AL MET IN FULL VERSACE, LA ROYAL FAMILY ALLA CONQUISTA… - _urmoms_ : RT @teeaahtee: SCOPRO ORA CHE FEDEZ E CHIARA PORTERANNO IN ALTO IL NOME DELL’ITALIA AL MET IN FULL VERSACE, LA ROYAL FAMILY ALLA CONQUISTA… - lindist91 : RT @teeaahtee: SCOPRO ORA CHE FEDEZ E CHIARA PORTERANNO IN ALTO IL NOME DELL’ITALIA AL MET IN FULL VERSACE, LA ROYAL FAMILY ALLA CONQUISTA… -