Ronnie O’Sullivan vince il Mondiale di Snooker 2022 | Trump si arrende Settimo titolo | il più grande di sempre | montepremi da urlo

(Di lunedì 2 maggio 2022)ha vinto i Mondialidi. Il più forte giocatore di tutti i tempi del cosiddetto biliardo all’inglese si è imposto nell’iconico Crucible Theatre di Sheffield (Gran Bretagna), il tempio internazionale di questa disciplina. L’inglese è riuscito a sconfiggere il connazionale Juddcol punteggio di 18-13 e ha così conquistato iliridato della sua gloriosa carriera dopo i sigilli del 2001, 2004, 2008, 2012, 2012, 2020. Il 46enne (sì, la carta d’identità recita 5 dicembre 1975) sale così a quota 21 trofei della Tripla Corona (da annoverare anche 7 Masters e 7 UK Championship), agganciando lo scozzese Stephen Hendry in testa all’albo d’oro dei Mondiali. Il ribattezzato The Rocket, professionista addirittura dal 1992 (trenta ...

maxlamenace17 : Ronnie O’Sullivan ?? ?? Quel champion ?? #SnookerWorldChampionship - andpom147 : 7 volte campione del mondo. Semplicemente Ronnie O’Sullivan! - MarioCurcija : Grandissimo Ronnie O’Sullivan #SnookerWorldChampionship - _antoniofedele_ : 7 VOLTE RONNIE. O'Sullivan straripante, seppur senza la miglior versione di Trump nell'arco delle 4 sessioni. Egu… - ArmandoCalveri : Wow!! Abbraccio infinito!! Infinito come Ronnie THE ROCKET O'Sullivan!! ?? #eurosportsnooker #crucible2022… -

Eurosport IT

e le parole su Roger Federer La leggenda del mondo dello snookerha parlato recentemente ad Eurosport ed ha spiegato perchè è più difficile vincere nel modo in cui gioca ...... 'Roger Federer non sta facendo tutto questo solo per la Laver Cup' Huber: "Federer e Nadal sempre sportivi e corretti, ma poi diventa noioso": 'Federer e Nadal sono due fenomeni, ... LIVE! Mondiali di snooker, LIVE! Ronnie O'Sullivan vs Judd Trump 17-13: Trump non molla