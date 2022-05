Roma, zona rossa contro i cinghiali: reti speciali per contenerli (Di lunedì 2 maggio 2022) A Roma una zona rossa per i cinghiali con reti di contenimento interrate, interdizione delle zone di accesso e punti di prevenzione territoriale con pulizia continua dei rifiuti. Il Campidoglio vara ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 maggio 2022) Aunaper icondi contenimento interrate, interdizione delle zone di accesso e punti di prevenzione territoriale con pulizia continua dei rifiuti. Il Campidoglio vara ...

Floria_Be : @SaluteLazio buonasera. Roma zona AppioLatino. Ho chiamato un'ambulanza per un anziano non deambulante con ernia st… - intothefire82 : In pratica stare a sta zona di Roma equivale stare a casa in Abruzzo e ogni volta che ti serve qualcosa è necessari… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: A Roma una 'zona rossa' per i cinghiali, reti per contenerli - Cronaca - ANSA - GiaPettinelli : A Roma una 'zona rossa' per i cinghiali, reti per contenerli - Cronaca - ANSA - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: A Roma una 'zona rossa' per i cinghiali, reti per contenerli. Pulizia e varchi interdetti. Donna ferita da otto esemplar… -