(Di lunedì 2 maggio 2022)14duedi interruzione a causa dell’emergenza sanitaria,la Notte dei Musei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, e giunge quest’anno alla sua 12° edizione nella Capitale, è promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Quali musei aderiscono all’iniziativaaderisce all’iniziativa aprendo straordinariamente al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), gli spazi del Sistema Musei diCapitale. Con ingresso a 1 euro (salvo che non sia diversamente indicato) si potrà assistere a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati ...

RaiRadio2 : La piazza di San Giovanni a Roma torna ad essere piena di... musica!?? State seguendo il #Concertone del… - gippu1 : Il #Milan torna a vincere quattro partite su quattro contro le squadre di Roma: non succedeva dal 2003-2004. - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Al Palazzo dei Congressi torna Rts - Roma Travel Show, il Salone del Turismo della Capitale dal 6 all’8 maggio Leggi… - CorriereCitta : Roma, torna la ‘Notte dei Musei’ dopo 2 anni: ingressi gratuiti sabato 14 maggio - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: Al Palazzo dei Congressi torna Rts - Roma Travel Show, il Salone del Turismo della Capitale dal 6 all’8 maggio Leggi… -

RaiNews

, 2 mag. " La novità è che sia parlare di legge elettorale proporzionale e che a farlo, oggi ad un partecipato seminario alla Camera organizzato da Left Wing di Matteo Orfini, sono stati ...Dopo trentaquattro giorni, Sinisa Mihajlovicfinalmente a casa - a- dalla sua famiglia. Il tecnico del Bologna è uscito questo pomeriggio dall'Ospedale Sant'Orsola in cui era ricoverato dal 29 marzo scorso per combattere una ... Roma: torna la corsa Miguel. In 6500 hanno corso per le strade della Capitale la 10 e la 3 km Roma, 2 mag. (askanews) - Si aggrava il quadro a Wall Street, dove sfuma il tentativo di pur parziale rimbalzo mentre i rendimenti dei Treasuries decennali hanno toccato il 3% per la prima volta dal ...Sabato 14 maggio, dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, torna a Roma la Notte dei Musei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, e giunge ...