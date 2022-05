Roma-Smalling, si lavora al futuro: contatti avviati per il rinnovo (Di lunedì 2 maggio 2022) A un certo punto, in questa stagione, Chris Smalling sembrava essersi perso. Senza più la qualità e la sicurezza che lo avevano... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) A un certo punto, in questa stagione, Chrissembrava essersi perso. Senza più la qualità e la sicurezza che lo avevano...

cmdotcom : #Roma-#Smalling, si lavora al futuro: contatti avviati per il rinnovo - sportli26181512 : Roma-Smalling, si lavora al futuro: contatti avviati per il rinnovo: A un certo punto, in questa stagione, Chris Sm… - dedalus83 : La Roma senza Miki avanti non vale una mazza (esattamente come senza Smalling dietro), è inutile far finta che non… - Smalling_01 : Vtmnc Marselha e Roma ?? - corgiallorosso : Roma-Bologna 0-0 – Finisce in parità, giallorossi quinti -