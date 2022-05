Roma, garage come deposito di pezzi di auto rubate: 2 arresti per ricettazione e riciclaggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato due Romani – un meccanico di 60 anni con precedenti e un 34enne incensurato – gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. I militari hanno notato dei movimenti sospetti degli indagati, decidendo di seguirne gli spostamenti fino al loro arrivo in un garage in zona La Rustica, dove hanno fatto accesso. Sospettando che nel box potessero svolgersi delle attività illecite, i Carabinieri hanno deciso di far scattare un controllo, sorprendendo i due mentre stavano smontando una Smart che, da accertamenti svolti nell’immediatezza, è risultata rubata a febbraio scorso. Nel garage, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 2 maggio 2022)– Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della CompagniaTrionfale hanno arrestato dueni – un meccanico di 60 anni con precedenti e un 34enne incensurato – gravemente indiziati dei reati diin concorso. I militari hanno notato dei movimenti sospetti degli indagati, decidendo di seguirne gli spostamenti fino al loro arrivo in unin zona La Rustica, dove hanno fatto accesso. Sospettando che nel box potessero svolgersi delle attività illecite, i Carabinieri hanno deciso di far scattare un controllo, sorprendendo i due mentre stavano smontando una Smart che, da accertamenti svolti nell’immediatezza, è risultata rubata a febbraio scorso. Nel, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto ...

