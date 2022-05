Riccardo Fogli: la biografia (Di lunedì 2 maggio 2022) Riccardo Fogli – Foto di Mimmo FuggianoMILANO – Riccardo Fogli ha fatto parte dei Pooh fino al 1973. Nel 1976 pubblica “Mondo”, brano di Carla Vistarini e Luigi Lopez, che diventa un successo ed entra nella Top Ten della Hit Parade, nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo e vince con “Storie di tutti i giorni”. Nel 1987, per promuovere il disco ”Le infinite vie del cuore”, si riunisce ai Pooh per la realizzazione del singolo “Giorni cantati”. Escono poi altri album: “Amori di guerra” (1988), la raccolta “Non finisce così” (1989), che include il brano presentato quell’anno a Sanremo, e “Sentirsi uniti” (1990), nel quale è incluso “Ma quale amore”. Nel 1991 Fogli partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con un brano introspettivo, “Io ti prego di ascoltare”, che viene incluso insieme a “Dimmi chi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 maggio 2022)– Foto di Mimmo FuggianoMILANO –ha fatto parte dei Pooh fino al 1973. Nel 1976 pubblica “Mondo”, brano di Carla Vistarini e Luigi Lopez, che diventa un successo ed entra nella Top Ten della Hit Parade, nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo e vince con “Storie di tutti i giorni”. Nel 1987, per promuovere il disco ”Le infinite vie del cuore”, si riunisce ai Pooh per la realizzazione del singolo “Giorni cantati”. Escono poi altri album: “Amori di guerra” (1988), la raccolta “Non finisce così” (1989), che include il brano presentato quell’anno a Sanremo, e “Sentirsi uniti” (1990), nel quale è incluso “Ma quale amore”. Nel 1991partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con un brano introspettivo, “Io ti prego di ascoltare”, che viene incluso insieme a “Dimmi chi ...

Lopinionista : Riccardo Fogli: la biografia - infoitcultura : Riccardo Fogli, la confessione choc che terrorizza i fan: 'Non posso morire ora, mia figlia è piccola e - infoitcultura : Riccardo Fogli perchè a lasciato i Pooh/ 'E' successo il finimondo', tutta colpa di Patty Pravo - infoitcultura : Riccardo Fogli, la morte vicina: 'Non posso morire, ho una figlia di 9 anni' | Il dramma - CronacaSocial : Riccardo Fogli , il dramma per sua figlia Michelle: 'Lei ha bisogno di me, non posso morire...' ????… -