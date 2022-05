“Report” | le anticipazioni di stasera | i temi della puntata

Leggi su tvzap

(Di lunedì 2 maggio 2022), lunedì 2 maggio 2022, andrà in onda una nuovadi ““, programma condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3. L’appuntamento, come sempre, è molto atteso dai telespettatori. In questi anni “” si è aggiudicato una bella fetta di pubblico. In questo articolo vi sveliamo ledidi “”, in onda su Rai 3 a partire dalle 21:20. (Continua dopo la foto…) Tutto su “” “” è una trasmissione televisiva che propone inchieste giornalistiche e va in onda in prima serata su Rai 3. Il programma è condotto da Sigfrido Ranucci, già co-autore del programma. Egli ha preso il posto di Milena Gabanelli, anche lei in passato autrice ...