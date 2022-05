(Di lunedì 2 maggio 2022) : le ultime notizie sulla guerra e la minaccia alla Moldavia Faccia a faccia tra Paolo Mieli e Toni Capuozzo questa sera a “”, il talk show condotto il lunedì da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. In primo piano ancora il conflitto in Ucraina: le armi segrete di Putin che minaccia “la guerra totale”, la distruzione di Mariupol, il destino di Kherson, il ricatto del gas e il ritorno alle centrali a carbone. Leggi anche: GIULIA STABILE, LA BALLERINA SI COMMUOVE SUL PALCO DI AMICI21. ECCO IL MOTIVO Ad analizzare in diretta le corrispondenze degli inviati, tra gli altri, l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, Eleonora Forenza di Rifondazione comunista. Stasera alle 21.25 con @NicolaPorro su @rete4 ...

361_magazine : Quarta Repubblica, le anticipazioni della puntata di oggi 2 maggio - MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”: faccia a faccia tra Paolo Mieli e Toni Capuozzo - SerieTvserie : Quarta Repubblica: anticipazioni puntata 2 maggio 2022, ospiti, argomenti - tvblogit : Quarta Repubblica: anticipazioni puntata 2 maggio 2022, ospiti, argomenti - tvzam : Quarta repubblica: Guerra totale questa sera lunedì 2 maggio alle 21:25 su Rete4... -

torna stasera , lunedì 2 maggio 2022 su Rete 4 con gli ultimi aggiornamenti del conflitto in Ucraina . Il programma d'informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì sulla...... Washington conserva una latente ostilità nei confronti dellaFederale, memore d'aver ...l'intellettuale che vide nella nascita del Movimento contro la guerra in Iraq l'emergere della...E ci posizioniamo così tra i fanalini di coda in Europa. Il lavoro povero in Europa: Italia quarta In uno studio inedito anticipato da Repubblica, Svimez sottolinea come i salari, nel nostro Paese, ...Le ultime puntate de Gli eredi della terra andate in onda domenica 1 maggio su Canale 5 sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity ...