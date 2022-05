Quante posizioni ha guadagnato Lorenzo Musetti? Proiezioni ranking ATP a Madrid: e se vincesse ancora… (Di lunedì 2 maggio 2022) Oggi, lunedì 2 maggio, sta proseguendo il primo turno del tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2022 di tennis: successo del qualificato azzurro Lorenzo Musetti, che virtualmente va così ad eguagliare il proprio best ranking. Si tratta del secondo torneo di questa categoria in stagione, dopo Montecarlo e prima di Roma, a giocarsi sulla terra battuta: l’azzurro ha ottenuto oggi altri 35 punti per il ranking ATP ed al momento nel ranking virtuale Lorenzo Musetti è già risalito al 56° posto rispetto al 63° di questa notte. Lorenzo Musetti potrebbe portarsi fino al 20° posto in caso di vittoria finale, o al 29° in caso di sconfitta nell’ultimo atto. La semifinale lo porterebbe al numero 33 ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Oggi, lunedì 2 maggio, sta proseguendo il primo turno del tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 10002022 di tennis: successo del qualificato azzurro, che virtualmente va così ad eguagliare il proprio best. Si tratta del secondo torneo di questa categoria in stagione, dopo Montecarlo e prima di Roma, a giocarsi sulla terra battuta: l’azzurro ha ottenuto oggi altri 35 punti per ilATP ed al momento nelvirtualeè già risalito al 56° posto rispetto al 63° di questa notte.potrebbe portarsi fino al 20° posto in caso di vittoria finale, o al 29° in caso di sconfitta nell’ultimo atto. La semifinale lo porterebbe al numero 33 ed ...

