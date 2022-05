Putin potrebbe attaccare la Moldavia, ecco il possibile piano (Di lunedì 2 maggio 2022) che potrebbe essere messo in atto in futuro dal leader russo I media ucraini stanno diffondendo la notizia di un nuovo piano militare della Russia. Nelle intenzioni di Putin ci sarebbe anche la volontà di invadere la Moldavia. La teoria sarebbe basata su alcuni movimenti sospetti che l’intelligence ucraina avrebbe individuato presso l’aeroporto di Tiraspol, ovvero la capitale della repubblica (non riconosciuta) filorussa della Transnistria. Si tratta di una striscia di terra a est della Moldavia e al confine con l’Ucraina. Leggi anche: PALERMO, UN CANTANTE E UN CONSIGLIERE COMUNALE ARRESTATI PER TRUFFA La Moldavia, in questo conflitto si è mantenuta neutrale e non ha imposto sanzioni alla Russia. Inoltre, ha iniziato le procedure per l’annessione all’Unione europea e ha finora ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022) cheessere messo in atto in futuro dal leader russo I media ucraini stanno diffondendo la notizia di un nuovomilitare della Russia. Nelle intenzioni dici sarebbe anche la volontà di invadere la. La teoria sarebbe basata su alcuni movimenti sospetti che l’intelligence ucraina avrebbe individuato presso l’aeroporto di Tiraspol, ovvero la capitale della repubblica (non riconosciuta) filorussa della Transnistria. Si tratta di una striscia di terra a est dellae al confine con l’Ucraina. Leggi anche: PALERMO, UN CANTANTE E UN CONSIGLIERE COMUNALE ARRESTATI PER TRUFFA La, in questo conflitto si è mantenuta neutrale e non ha imposto sanzioni alla Russia. Inoltre, ha iniziato le procedure per l’annessione all’Unione europea e ha finora ...

