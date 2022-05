“Purtroppo è così”. Domenica In, triste annuncio di Roby Facchinetti. Mara Venier: “Quindi è finita” (Di lunedì 2 maggio 2022) Puntata ricca di emozioni quella di Domenica In del 1 maggio 2022. Ospiti in studio da Mara Venier, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Ma le cose prendono subito una piega triste quando i due, incalzati dalla padrona di casa riguardo il futuro, raccontano quello che sta succedendo. “I Pooh non esistono più”, rispondo alla Venier che chiedeva aggiornamenti sul futuro della band. Il primo a rispondere è stato Facchinetti, il quale ha detto che senza Stefano D’Orazio non potrebbe essere lo stesso: “Nel 2013 se ne è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se ne è andato Stefano”. E ancora: “Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c’è più. Se salissimo sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 maggio 2022) Puntata ricca di emozioni quella diIn del 1 maggio 2022. Ospiti in studio dae Riccardo Fogli. Ma le cose prendono subito una piegaquando i due, incalzati dalla padrona di casa riguardo il futuro, raccontano quello che sta succedendo. “I Pooh non esistono più”, rispondo allache chiedeva aggiornamenti sul futuro della band. Il primo a rispondere è stato, il quale ha detto che senza Stefano D’Orazio non potrebbe essere lo stesso: “Nel 2013 se ne è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se ne è andato Stefano”. E ancora: “Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c’è più. Se salissimo sul ...

