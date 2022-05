Pugno duro dell’Uefa contro la Russia: stop a tutti i club per la prossima stagione di Champions, Europa e Conference League (Di lunedì 2 maggio 2022) L’Uefa ha deciso che per la prossima stagione non ci saranno club russi nelle competizioni europee. La decisione prevede che nella stagione 2022/2023 tutte le squadre russe non potranno partecipare a Champions League, Europa League e Conference League, oltre che alla Champions femminile e alla Uefa Youth League per il settore giovanile. Esclusa anche la nazionale femminile russa dal prossimo campionato Europeo, in cui era inserita nel girone C. Il torneo in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio vedrà quindi la partecipazione del Portogallo, che aveva perso gli spareggi proprio contro la Russia. Lo stop a tutte le squadre di ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) L’Uefa ha deciso che per lanon ci sarannorussi nelle competizioni europee. La decisione prevede che nella2022/2023 tutte le squadre russe non potranno partecipare a, oltre che allafemminile e alla Uefa Youthper il settore giovanile. Esclusa anche la nazionale femminile russa dal prossimo campionato Europeo, in cui era inserita nel girone C. Il torneo in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio vedrà quindi la partecipazione del Portogallo, che aveva perso gli spareggi propriola. Loa tutte le squadre di ...

NCN_it : Pugno duro #UEFA: esclusi tutti i club e le Nazionali russe dalle competizioni 2022/2023 #Russia - gilnar76 : Guerra Ucraina, pugno duro dell’UEFA: le sanzioni per la Russia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - sportli26181512 : Uefa, UFFICIALE: Russia esclusa da tutte le competizioni per il 2022/23 e no alla candidatura per Euro 2028 e 2032:… - junews24com : Guerra Ucraina, pugno duro dell'UEFA: le sanzioni per la Russia - - mvcalcio : RT @TuttoMercatoWeb: Pugno duro della UEFA: Russia esclusa da tutte le competizioni per la stagione 2022/23 -