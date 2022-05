Premier League 2021/2022: il Manchester United di Cristiano Ronaldo passeggia 3-0 sul Brentford (Di lunedì 2 maggio 2022) Comoda vittoria del Manchester United nel posticipo di Premier League contro il Brentford. I ragazzi di Rangnick si sono infatti imposti con un netto 3-0 nei confronti di Eriksen e compagni. Ad aprire le marcature nel primo tempo ci ha pensato Bruno Fernandes, su assist di Elanga. A fine primo tempo Cristiano Ronaldo aveva anche trovato il raddoppio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco dal Var. Al 61? però il portoghese ha un’altra occasione, stavolta da calcio di rigore, che non fallisce, mettendo dentro il 2-0. Mette il suo nome sul tabellino dei marcatori, servito da Alex Telles, anche l’ex Real Madrid Raphael Varane per il gol del definitivo 3-0. Con questi 3 punti il Manchester tiene la sesta posizione. Allo stesso modo, nonostante la ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Comoda vittoria delnel posticipo dicontro il. I ragazzi di Rangnick si sono infatti imposti con un netto 3-0 nei confronti di Eriksen e compagni. Ad aprire le marcature nel primo tempo ci ha pensato Bruno Fernandes, su assist di Elanga. A fine primo tempoaveva anche trovato il raddoppio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco dal Var. Al 61? però il portoghese ha un’altra occasione, stavolta da calcio di rigore, che non fallisce, mettendo dentro il 2-0. Mette il suo nome sul tabellino dei marcatori, servito da Alex Telles, anche l’ex Real Madrid Raphael Varane per il gol del definitivo 3-0. Con questi 3 punti iltiene la sesta posizione. Allo stesso modo, nonostante la ...

