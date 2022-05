Prelievi bancomat: il limite massimo che insospettisce l’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 2 maggio 2022) e che fa scattare accurati e approfonditi controlli. Prelievi bancomat: la lotta del Governo contro l’evasione fiscale Il Governo continua a studiare misure volte a ridurre l’evasione fiscale e, per questo motivo, sta monitorando le abitudini degli italiani rispetto al contante al fine di ridurne l’uso. In primis, è stato stabilito che i commercianti non potranno più rifiutare carta e bancomat ed esigere esclusivamente pagamenti in contanti. La misura entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di giugno. Gli italiani, intanto, devono prestare attenzione al limite imposto per i pagamenti in contante. Superati i 2.000 euro, infatti, si andrà incontro a multe e sanzioni. Dal 2023, poi, l’importo massimo per effettuare pagamenti in contanti verrà abbassato attestandosi a 1.000 euro. La lotta del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 maggio 2022) e che fa scattare accurati e approfonditi controlli.: la lotta del Governo contro l’evasione fiscale Il Governo continua a studiare misure volte a ridurre l’evasione fiscale e, per questo motivo, sta monitorando le abitudini degli italiani rispetto al contante al fine di ridurne l’uso. In primis, è stato stabilito che i commercianti non potranno più rifiutare carta eed esigere esclusivamente pagamenti in contanti. La misura entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di giugno. Gli italiani, intanto, devono prestare attenzione alimposto per i pagamenti in contante. Superati i 2.000 euro, infatti, si andrà incontro a multe e sanzioni. Dal 2023, poi, l’importoper effettuare pagamenti in contanti verrà abbassato attestandosi a 1.000 euro. La lotta del ...

