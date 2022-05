Pre-qualificazioni IBI 2022 al Foro Italico | i risultati del terzo turno

(Di lunedì 2 maggio 2022) Proseguono sui campi romani le sfide che mettono in palio le wild card per gli Internazionali BNL d’Italia: in vendita i biglietti ground per assistere agli incontri

Sono stati decisi gli accoppiamenti per i quarti di finale delleal torneo di Roma, che mettono a disposizione delle wild card per i tabelloni principali ed i tabelloni di qualificazione per il Masters1000 che si svolgerà la prossima settimana. ...Il conto alla rovescia procede velocemente e il momento in cui la 79ma edizione degli Internazionali BNL d'Italia inizierà si avvicina. Dal 2 al 15 maggio al Parco del Foro Italico di Roma lo ...Sono in corso in questi giorni le pre-qualificazioni, che vedono due tabelloni di singolare maschile e femminile da 40 giocatori ciascuno: partecipano giocatori e giocatrici emersi dai tornei open ...Sono stati decisi gli accoppiamenti per i quarti di finale delle Pre Qualificazioni al torneo di Roma, che mettono a disposizione delle wild card per i tabelloni principali ed i tabelloni di ...