Pre qualificazioni al Foro Italico | Cecchinato avanti Zeppieri e Nardi ok

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il cielo di Roma ci dice che è ora di Internazionali. Sole, caldo, un filo di vento, nessuna nuvola, cappellini e bottigliette d'acqua come fosse un must. Nel mezzo un via vai di ragazzi e scolaresche.

Gazzetta_it : Internazionali, a Roma le pre qualificazioni. Cecchinato avanti. Zeppieri e Nardi ok #IBI2022 - infoitsport : ATP Roma 2022, i risultati della seconda giornata delle pre-qualificazioni 2022 - infoitsport : WTA Roma 2022, i risultati della seconda giornata di pre-qualificazioni - infoitsport : ATP Roma 2022, terza giornata di Pre Qualificazioni: Cecchinato, Nardi e Zeppieri avanti, ko Moroni - infoitsport : Pre-qualificazioni IBI 2022 al Foro Italico: i risultati del terzo turno -

C'è chi pranza sul centrale vuoto, chi si fa un giro per gli stand in allestimento e chi assiste allesul Pietrangeli, dove Marco Cecchinato supera in due set Francesco ...Sono stati decisi gli accoppiamenti per i quarti di finale delleal torneo di Roma, che mettono a disposizione delle wild card per i tabelloni principali ed i tabelloni di qualificazione per il Masters1000 che si svolgerà la prossima settimana. ...Si sono giocati oggi al Foro Italico di Roma gli incontri del terzo turno dei tabelloni di singolare delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2022 (oggi sono entrate in scena le ...Il torneo, infatti, si fermerà al completamento dei quarti, quando saranno assegnati alle vincitrici gli inviti a disposizione per le qualificazioni del WTA 1000 di Roma. Di seguito i risultati ...