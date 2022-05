Porto Cesareo | divieto di sosta per mangiare il gelato | richiamato dai vigili li aggredisce Comandante ed agente

(Di lunedì 2 maggio 2022) Parcheggia l’auto indiperunin un bar in compagnia della moglie. Una pattuglia della Polizia Locale lo rintraccia e lo invita a spostare il mezzo, ma lui replica che lo avrebbe fatto dopo aver finito la degustazione. Scatta così la multa ma anche l’aggressione a Cosimo Tafuro,deiUrbani di, e di un collega in servizio con lui che da verbale si è poi trasformata in fisica. I fatti si sono svolti ieri nella rinomata località balneare sullo Jonio, nei pressi di Piazza Nazario Sauro davanti a numerosi testimoni che hanno assistito alla scena. Protagonista un automobilista, fuggito a bordo del proprio veicolo, sulle cui tracce ci sono ora anche i Carabinieri. Intanto, il sindaco Silvia ...

