Pistocchi | “Spalletti potrebbe lasciare Napoli | un club importante vuole il mister”

(Di lunedì 2 maggio 2022) Maurizio, giornalista di Mediaset, ha parlato del futuro di Luciano, attuale allenatore del. Aurelio De Laurentiis, ha blindato Luciano, il presidente delazzurro ha pubblicamente affermato che il tecnico di Certaldo resterà aanche nella prossima stagione. Secondo Mauriziola situazione reale è ben diversa. Il giornalista di Bediaset nel corso della trasmissione Il bello del calcio, programma in onda su Canale Otto ha spiegato la situazione. Queste le sue parole: “Io non sono così sicuro che Lucianoresterà in Campania, anzi. C’è una squadrasull’allenatore”. Maurizionon rivela la squadra interessata a Luciano ...

