Peschiera Borromeo aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa, sabato il Municipio verrà illuminato di rosso (Di lunedì 2 maggio 2022) Oggi sul pennone della casa comunale è stata issata la bandiera della Croce Rossa, che per una settimana affiancherà quella della città. Moretti: «Il loro è un prezioso contributo che viene dato ogni giorno, in qualunque Paese» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 2 maggio 2022) Oggi sul pennonecasa comunale è stata issata la bandiera, che per una settimana affiancherà quellacittà. Moretti: «Il loro è un prezioso contributo che viene dato ogni giorno, in qualunque Paese»

michele_bravi : Da domani alle ore 16.00 sarà possibile acquistare presso tutti i rivenditori autorizzati i biglietti per la data z… - QuindiciNews : La Città di Peschiera Borromeo aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa - silvestrasorber : MICHELE BRAVI – “LIVE A TEATRO” || ANNUNCIATA LA DATA ZERO A PESCHIERA BORROMEO - RadioActivenew : PESCHIERA IN PIANOFORTE. Domenica 22 Maggio al parco dell’esagono di Peschiera Borromeo, ci sarà un solo protagonis… - DaBordet : Michele Bravi: la data zero di “Live a teatro” a Peschiera Borromeo il 12 maggio -