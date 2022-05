Pesca sportiva, l’Italia conquista i Mondiali nelle esche artificiali (Di lunedì 2 maggio 2022) Con due prove impeccabili l’Italia si aggiudica il Campionato del Mondo di Pesca con esche artificiali da riva portandosi al primo posto della classifica davanti a Slovacchia e Polonia. Un dominio assoluto quello azzurro con tre italiani sul podio individuale, Bruno Mariano Spino è il campione del mondo della disciplina, seguito da Luca Benedetti e poi da Valentino Vidrasc. Il fiume Biferno, uno spot molto tecnico, ha permesso anche variazioni all’interno della classifica nel corso delle due giornate di gara. La squadra italiana ben guidata da Marino Poloniato e Gianni Scagnet, però, si è dimostrata, sin dal primo turno, altamente preparata ed agguerrita. Le catture rilevate su tutto il campo gara hanno regalato divertimento e spettacolo ad atleti e pubblico. L’attenta organizzazione messa a punto dal comitato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 2 maggio 2022) Con due prove impeccabilisi aggiudica il Campionato del Mondo diconda riva portandosi al primo posto della classifica davanti a Slovacchia e Polonia. Un dominio assoluto quello azzurro con tre italiani sul podio individuale, Bruno Mariano Spino è il campione del mondo della disciplina, seguito da Luca Benedetti e poi da Valentino Vidrasc. Il fiume Biferno, uno spot molto tecnico, ha permesso anche variazioni all’interno della classifica nel corso delle due giornate di gara. La squadra italiana ben guidata da Marino Poloniato e Gianni Scagnet, però, si è dimostrata, sin dal primo turno, altamente preparata ed agguerrita. Le catture rilevate su tutto il campo gara hanno regalato divertimento e spettacolo ad atleti e pubblico. L’attenta organizzazione messa a punto dal comitato ...

