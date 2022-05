Perché Putin ha mandato Gerasimov al fronte? (Di lunedì 2 maggio 2022) L’intelligence ucraina sa come si muove il generale Valery Gerasimov, capo delle Forze armate russe, chiamato dal Cremlino (leggasi il presidente Vladimir Putin) a mettere la faccia sull’assalto a Sloviansk — città a sud di Izium e di Kharkiv, passaggio cruciale dell’offensiva del Donbas su cui Mosca si è concentrata in questa seconda fase dell’invasione. Anton Gerashchenko, advisor del ministero degli Interni di Kiev, lo dice chiaramente su Twitter: domenica Primo maggio ci sono state “esplosioni” a Izyum, “vicino al quartier generale russo” (per inciso si trattava di attacchi dell’artiglieria ucraina contro la School N12 occupata dai russi), e ci sono stati diversi feriti. Poi aggiunge: “È noto che il capo di stato maggiore Gerasimov russo era lì per guidare l’attacco su Sloviansk”. Secondo le informazioni che avevano fatto ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 maggio 2022) L’intelligence ucraina sa come si muove il generale Valery, capo delle Forze armate russe, chiamato dal Cremlino (leggasi il presidente Vladimir) a mettere la faccia sull’assalto a Sloviansk — città a sud di Izium e di Kharkiv, passaggio cruciale dell’offensiva del Donbas su cui Mosca si è concentrata in questa seconda fase dell’invasione. Anton Gerashchenko, advisor del ministero degli Interni di Kiev, lo dice chiaramente su Twitter: domenica Primo maggio ci sono state “esplosioni” a Izyum, “vicino al quartier generale russo” (per inciso si trattava di attacchi dell’artiglieria ucraina contro la School N12 occupata dai russi), e ci sono stati diversi feriti. Poi aggiunge: “È noto che il capo di stato maggiorerusso era lì per guidare l’attacco su Sloviansk”. Secondo le informazioni che avevano fatto ...

