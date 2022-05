Pensioni | 28mila certificazioni già emesse 20mila docenti | 7mila Ata Al 20 aprile completato il 95% delle operazioni

La Gazzetta di Modena

...un aumento generale dellenette - a parità di lordo - grazie in particolare alla revisione delle aliquote Irpef , così modificate: 23% per redditi fino a 15mila euro 25% tra 15 mila e...... 23% per redditi fino a 15mila euro 25% tra 15 mila eeuro 35% tra 28 mila e 50mila euro 43% per la quota di reddito eccedente i 50mila euro. PagamentoINPS: calendario di maggio 2022 ... Fisco Facile / Nuove aliquote Irpef. Una riforma di cui beneficia soprattutto il ceto medio... Ma cos'è il ceto medio Questo ha portato a un aumento generale delle pensioni nette - a parità di lordo - grazie in particolare alla revisione delle aliquote Irpef, così modificate: 23% per redditi fino a 15mila euro; 25% ...A partire dal 27 gennaio, gli stipendi dei lavoratori e le pensioni sono un po' più pesanti ... sulle entrate comprese tra 15 e 28mila euro, si scende al 35% (dal 38) tra 28mila e 50mila euro ...