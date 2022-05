Pedullà: “Osimhen, il Napoli ha fissato il prezzo: Ecco le cifre reali dell’operazione” (Di lunedì 2 maggio 2022) Alfredo Pedullà ha parlato di una possibile cessione di Osimhen, il Napoli tratterà solo in caso di mega offerta. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, dal suo profilo ufficiale Twitter ha pubblicato una notizia su Victor Osimhen: “Confermato, anche da chi mai fin qui ne aveva parlato, quanto raccontato oltre un mese fa. In caso di mega offerta (solo in questo caso) può lasciare il Napoli. Devono essere almeno 80 milioni di base più ricchi bonus”. Il presidente del club azzurro, dunque, sarebbe pronto a prendere in considerazione le proposte che arriveranno per il calciatore nigeriano“. Per il Napoli, sarà fondamentale riuscire a mantenere intatto l’asse intorno al quale sono state costruite le speranze scudetto. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022) Alfredoha parlato di una possibile cessione di, iltratterà solo in caso di mega offerta. Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, dal suo profilo ufficiale Twitter ha pubblicato una notizia su Victor: “Confermato, anche da chi mai fin qui ne aveva parlato, quanto raccontato oltre un mese fa. In caso di mega offerta (solo in questo caso) può lasciare il. Devono essere almeno 80 milioni di base più ricchi bonus”. Il presidente del club azzurro, dunque, sarebbe pronto a prendere in considerazione le proposte che arriveranno per il calciatore nigeriano“. Per il, sarà fondamentale riuscire a mantenere intatto l’asse intorno al quale sono state costruite le speranze scudetto. ...

