Papa Francesco choc: «Non riesco più a camminare». Ha gravi problemi ad una gamba (Di lunedì 2 maggio 2022) Papa Francesco non riesce più a camminare: il Pontefice continua a soffrire di problemi di deambulazione. Alla fine dell’udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI, il Papa ha detto: «Dopo io vi saluterò ma c’è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare». «A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. È una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese», ha detto il Pontefice. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 maggio 2022)non riesce più a: il Pontefice continua a soffrire didi deambulazione. Alla fine dell’udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI, ilha detto: «Dopo io vi saluterò ma c’è un problema: questanon va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non». «A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. È una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese», ha detto il Pontefice.

