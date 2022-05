PALINSESTI 8-14 MAGGIO: NIENTE AMICI CONTRO L’EUROVISION, LA FINALE DI COPPA ITALIA (Di lunedì 2 maggio 2022) I PALINSESTI tv Rai e Mediaset dall’8 al 14 MAGGIO 2022. Eventuali variazioni non dipendono da BubinoBlog ma dalle decisioni delle singole reti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Rinascere (Manuel Bortuzzo) 1°TvL Nero a Metà 3 (6/6) FINEM Eurovision Song ContestM Noi Siamo Tutto 1°TvG Eurovision Song ContestV The BandS Eurovision Song Contest D 10 Giorni senza MammaL Isola dei Famosi M Un’Altra Verità (3/3) FINEM Juve-Inter (FINALE COPPA ITALIA)G Un Figlio di nome Erasmus 1°TvV La Conseguenza 1°TvS Anche se è Amore non si vede Rai 2 ITALIA 1 D The Rookie + Blue Bloods 1°Tv L Made in SudM Gilles Villeneuve: L’Aviatore (doc) 1°TvM The Good Doctor + The Resident 1°TvG Il Giustiziere della NotteV NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv S F.B.I. + F.B.I. ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 2 maggio 2022) Itv Rai e Mediaset dall’8 al 142022. Eventuali variazioni non dipendono da BubinoBlog ma dalle decisioni delle singole reti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Rinascere (Manuel Bortuzzo) 1°TvL Nero a Metà 3 (6/6) FINEM Eurovision Song ContestM Noi Siamo Tutto 1°TvG Eurovision Song ContestV The BandS Eurovision Song Contest D 10 Giorni senza MammaL Isola dei Famosi M Un’Altra Verità (3/3) FINEM Juve-Inter ()G Un Figlio di nome Erasmus 1°TvV La Conseguenza 1°TvS Anche se è Amore non si vede Rai 21 D The Rookie + Blue Bloods 1°Tv L Made in SudM Gilles Villeneuve: L’Aviatore (doc) 1°TvM The Good Doctor + The Resident 1°TvG Il Giustiziere della NotteV NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv S F.B.I. + F.B.I. ...

