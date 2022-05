Ovviamente sotto controllo dei genitori

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 maggio 2022) Arriva anche per i minorenni l’Identità digitale e lo Spid, la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi online delle amministrazioni locali e centrali. L’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha approvato le “linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori”. In questo modo offrirà l’opportunità di avere la propria identità digitale anche ai ragazzi e alle ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. E di accedere così ai servizi online della Pubblica amministrazione in piena sicurezza e tutela dei dati. ...