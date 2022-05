Osaka poco brillante | Sorribes Tormo ne approfitta | è negli ottavi

Ubitennis

Nella gara dei sedicesimi di finale del torneo di tennis Wta di Madrid, la spagnola padrona di casa Sorribes Tormo super per 6 - 3, 6 - 1 la giapponese Naomie si qualifica per gli ottavi. Guarda gli highlights del match... la rumena Monica Halep , ex n.1 del mondo in grande rilancio e la spagnola Paula Badosa , da... Naomi, in piena ripresa mentre dichiara di star studiando il gioco dei migliori tra i ... WTA Madrid: Osaka e Muguruza acciaccate e sconfitte, veleggiano Raducanu e Andreescu Inzaghi: "Ancora tutto aperto per lo scudetto" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...come se già avessero il presentimento di una partita che ha molto poco da offrire in termini di spettacolo. Una acciaccata Naomi Osaka esce sconfitta in un’ora e 29 minuti per mano di Sara Sorribes ...