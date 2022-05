Matzshrd : RT @ilCoperchio: Il complottista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ieri, durante una manifestazione, ha detto: «Perché ess… - Marisab79879802 : RT @ilCoperchio: Il complottista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ieri, durante una manifestazione, ha detto: «Perché ess… - judytono38 : RT @ilCoperchio: Il complottista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ieri, durante una manifestazione, ha detto: «Perché ess… - GFabrygherardi : RT @ilCoperchio: Il complottista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ieri, durante una manifestazione, ha detto: «Perché ess… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Il complottista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ieri, durante una manifestazione, ha detto: «Perché ess… -

Pianeta Milan

La nebbia europea A stretto giro era arrivata, nel pomeriggio, la reazione dell'Europa. Il ... Il doppio binario In questo contesto muoversi insparso in Europa sul gas russo è già un grande ...Vladimir Putin ha datodi non prendere d'assalto l'Azovstal per evitare altre vittime, ma ... mentrealtri sono stati evacuati dalla città che oramai è ridotta in macerie. © Ordine: “Ieri ho visto una mancata espulsione di Maleh e il mancato rigore su Leao” Le forze dell'ordine ieri hanno preso in consegna diversi bastoni del cui sequestro ora dovrà occuparsi l'autorità giudiziaria. na prima notizia di reato sugli scontri avvenuti ieri a Torino durante ...Nell'ultima puntata di Pressing Serie A, il giornalista sportivo Franco Ordine ha commentato il momento di difficoltà di Vlahovic nella Juventus. Nel corso della puntata di ieri sera di Pressing Serie ...