Operazione della Polizia postale di Trieste e Udine per contrasto a pedopornografia online

La Polizia postale di Trieste e Udine, con il coordinamento del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni, ha portato a conclusione l'Operazione "Luna", finalizzata al contrasto della pedopornografia online, con l'esecuzione di 32 decreti di perquisizione su tutto il territorio nazionale, 25 a carico di maggiorenni e 7 nei confronti di minori, che ha consentito l'arresto di una persona e la denuncia di altre 30 a vario titolo per detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e gli elementi di accusa devono essere ancora soggetti a validazione in sede dibattimentale in contraddittorio con la difesa.

