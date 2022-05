Omofobia | domani conferenza stampa al Senato con Letta | Malpezzi e Zan

(Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) -martedi 3 maggio, al, nella sala Caduti di Nassyria, alle ore 12, si svolgerà unadel Pd per presentare le iniziative parlamentari in materia di omotransfobia, abilismo e contrasto ai crimini d'odio. Allaparteciperanno Enrico, Simona, Monica Cirinnà e Alessandro Zan.

ballinaatthelux : @apoxomenos omofobia che domani ci tocca vedere buck con tkelly dopo il ben di dio di questa settimana - CordioliMirco : RT @FilSava: La presidente dei @SenatoriPD @SimonaMalpezzi, insegnante, ha detto che per contrastare l'#omofobia la scuola deve educare i b… -

NewSicilia

...Lega e delle destre contro un intervento del rapper Fedez a favore legge Zan contro l'; e ...sull'Ucraina per correggere la rotta Gianni Cuperlo dirigente Pd Messaggi di pace Infattii ...Basta ricordare la sua battaglia, insieme a Ostellari, contro il ddl Zan sul contrasto all'. © Una panchina “rainbow” contro l’omofobia, domani l’inaugurazione a Cibali. Presente anche Cecchi Paone Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Domani martedi 3 maggio, al Senato, nella sala Caduti di Nassyria, alle ore 12, si svolgerà una conferenza stampa del Pd per presentare le iniziative parlamentari in materia ...