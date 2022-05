Oksana, 23 anni, si è sposata dopo aver perso le gambe su una mina: il ballo con il marito all’ospedale di Leopoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Il gravissimo incidente il 27 marzo a Lysychansk. Miracolosamente sopravvissuta, nelle ultime ore ha detto «sì» al padre dei suoi due figli Leggi su corriere (Di lunedì 2 maggio 2022) Il gravissimo incidente il 27 marzo a Lysychansk. Miracolosamente sopravvissuta, nelle ultime ore ha detto «sì» al padre dei suoi due figli

My_Salute : Il primo ballo di nozze in un reparto dell'ospedale Lo sposo Victor sta circondando la sua amata Oksana, un'inferm… - Gianl1974 : Oksana ha 23 anni, ha perso entrambe le gambe a causa dell'esplosione nella sua città natale nel Donbas. Oggi si è… - BottaroRosella : RT @TV2000it: #Ucraina | Matrimonio e romantico ballo di nozze nell'ospedale di #Leopoli per #Oksana e Viktor: la sposa un'infermiera di… - imusumarra : RT @TV2000it: #Ucraina | Matrimonio e romantico ballo di nozze nell'ospedale di #Leopoli per #Oksana e Viktor: la sposa un'infermiera di… - vinmorgante : RT @TV2000it: #Ucraina | Matrimonio e romantico ballo di nozze nell'ospedale di #Leopoli per #Oksana e Viktor: la sposa un'infermiera di… -