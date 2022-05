Occhio Juventus, la Champions non basta: la sentenza gela Allegri (Di lunedì 2 maggio 2022) Nonostante l’obiettivo raggiunto la Juventus di Massimiliano Allegri continua a non convincere e ricevere grandi critiche. Dopo l’ultima giornata di campionato la Juventus di Massimiliano Allegri ha raggiunto la qualificazione per la prossima Champions League ed ha conquistato cosi l’obiettivo minimo stagionale. Visto l’andamento ad un certo punto della stagione e le difficoltà dopo l’addio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 maggio 2022) Nonostante l’obiettivo raggiunto ladi Massimilianocontinua a non convincere e ricevere grandi critiche. Dopo l’ultima giornata di campionato ladi Massimilianoha raggiunto la qualificazione per la prossimaLeague ed ha conquistato cosi l’obiettivo minimo stagionale. Visto l’andamento ad un certo punto della stagione e le difficoltà dopo l’addio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gianpi71asr : @realmadrid @ManCity Attenzione ...se segnate e allo stesso tempo vi fanno un fallo da Rigore..lui vi assegna il… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Calciomercato @acmilan – Di Marzio: “ #Sanches, occhio alla #Juventus ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Calciomercato @acmilan – Di Marzio: “ #Sanches, occhio alla #Juventus ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - serie_a24 : RT @Paolo_Bargiggia: Ecco il mio editoriale per @serie_a24. Occhio agli scenari @sscnapoli e poi all'insoddisfazione di Vlahovic per come v… - dayfootball1981 : @Seli77985630 Si! Bayern secondo noi nome piú caldo al posto del Manchester. In quel caso occhio anche a Gravenberc… -