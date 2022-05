Obbligo fattura elettronica forfettari e pagamenti POS confermati: le novità (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Governo Italiano, attraverso la pubblicazione del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, ha confermato l’Obbligo di fattura elettronica per le partite IVA e/o i regimi forfettari e quello dell’accettazione dei pagamenti attraverso il POS, quest’ultimo con la necessità di comunicare le transazioni giornaliere. Il decreto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è entrato in vigore a partire da ieri primo maggio ed è legato proprio ad uno degli obiettivi del PNRR sull’amministrazione fiscale, come azione per garantire, da un lato, trasparenza e tracciabilità e, dall’altro, un maggior contrasto all’evasione fiscale. fattura elettronica e pagamenti col POS: cosa cambierà Sia le partite Iva ... Leggi su fmag (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Governo Italiano, attraverso la pubblicazione del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, ha confermato l’diper le partite IVA e/o i regimie quello dell’accettazione deiattraverso il POS, quest’ultimo con la necessità di comunicare le transazioni giornaliere. Il decreto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è entrato in vigore a partire da ieri primo maggio ed è legato proprio ad uno degli obiettivi del PNRR sull’amministrazione fiscale, come azione per garantire, da un lato, trasparenza e tracciabilità e, dall’altro, un maggior contrasto all’evasione fiscale.col POS: cosa cambierà Sia le partite Iva ...

CitraroFrancitr : Forfettari: dal 1 luglio 2022 obbligo di fattura elettronica con eccezioni - PMI_it : Dal 1° luglio, obbligo di fattura elettronica per Forfettari, con esclusione delle Partite IVA con ricavi/compensi… - tax_analysis : RT @Mandolesi_Giu: ???? Obbligo di #fattura e la comunicazione degli aiuti di Stato mandano in tilt gli studi professionali. In arrivo ennesi… - tax_analysis : RT @Mandolesi_Giu: ???? L'obbligo di fattura elettronica dal 1 luglio fa saltare 'a singhiozzo' il regime premiale ai forfettari che spontane… - PaoloBocchi3 : @Antonio_Tajani @forza_italia Chiedo a Forza Italia che da sempre tutela le piccole partite Iva, di modificare il D… -