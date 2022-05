Nuova difesa con successo dell’EWA European Title per Fabio Ferrari (Di lunedì 2 maggio 2022) Seconda difesa con successo per il nostro Fabio Ferrari da EWA European Champion, lo scorso Sabato in Austria. Ritorno con successo Il campione tornava, dopo la vittoria del Titolo lo scorso anno, in Austria per la prima volta, dove ha difeso il Titolo contro Damon Brix, veterano europeo di lunga data e pluricampione nella federazione guidata da Chris Rabeer, già visto da noi anni fa in IWS. Al termine di un match combattuto, Ferrari ha vinto grazie alla decisione dell’arbitro, che ha confermato Ferrari Campione Europeo della EWA, alla seconda difesa consecutiva, dopo la prima avvenuta in FIW lo scorso mese. Triple Crown confermata Ferrari quindi ancora detiene, in contemporanea, l’EWA ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondaconper il nostroda EWAChampion, lo scorso Sabato in Austria. Ritorno conIl campione tornava, dopo la vittoria del Titolo lo scorso anno, in Austria per la prima volta, dove ha difeso il Titolo contro Damon Brix, veterano europeo di lunga data e pluricampione nella federazione guidata da Chris Rabeer, già visto da noi anni fa in IWS. Al termine di un match combattuto,ha vinto grazie alla decisione dell’arbitro, che ha confermatoCampione Europeo della EWA, alla secondaconsecutiva, dopo la prima avvenuta in FIW lo scorso mese. Triple Crown confermataquindi ancora detiene, in contemporanea, l’EWA ...

CarloCalenda : Dobbiamo ristabilire l'equilibrio tra libertà individuale e difesa delle libertà collettiva. Perché solo con una nu… - mattoi88 : RT @andreabonazzabz: Una nuova barricata sta per nascere a difesa d'Italia... Sabato ci vediamo a #Siracusa con #casapound ???????? @Marsell… - Pierpaolo734ac : RT @andreabonazzabz: Una nuova barricata sta per nascere a difesa d'Italia... Sabato ci vediamo a #Siracusa con #casapound ???????? @Marsell… - MariaPalamini : RT @andreabonazzabz: Una nuova barricata sta per nascere a difesa d'Italia... Sabato ci vediamo a #Siracusa con #casapound ???????? @Marsell… - XrItaly : RT @Anthony_Marx: Mercoledì 4 maggio ci ritroveremo alle 9,30 davanti alla Caserma Baldissera a #Firenze, sito d'incontro di #RegioneToscan… -