Novara | baby vandali a scuola | frasi sataniche e blasfeme sui muri

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ancora una volta sono stati i social network a svelare la bravata di un gruppo di ragazzini che durante il ponte del 25 aprile sono entrati in unamedia diper ben 3 volte,zzandola, distruggendo alcuni crocifissi e scrivendoe a sfondo satanico suidi alcune aule. Il gruppo, tutti minorenni, e alcuni alunni dellazzata, sono stati scoperti per i video che hanno postato sui social in cui si filmavano in azione. Il gruppo è stato identificato dalla polizia che ha denuciato i minori alla procura di Torino. Per i minori di 14 anni, non imputabili, i genitori possono essere comunque obbligati a risarcire i danni. L'articolo proviene da Nuova Società.

