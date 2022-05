"Non puoi sparargli?". Donald Trump-choc, la frase rubata: ecco chi voleva gambizzare (Di lunedì 2 maggio 2022) "Non puoi semplicemente sparargli? Sparare alle gambe o a qualcos'altro?": queste le parole che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe detto nei giorni in cui i manifestanti riempirono le strade per protestare contro la morte di George Floyd. Lo ha raccontato, nel libro "A Sacred Oath", l'ex segretario alla Difesa Mark Esper. Quest'ultimo, come riporta Axios citato da Dagospia, in precedenza era stato segretario dell'esercito e poi è stato licenziato da Trump dopo le elezioni del 2020. "E' stato surreale, seduto davanti alla scrivania Resolute, all'interno dello Studio Ovale, con questa idea che aleggiava pesantemente nell'aria, e il presidente rosso in viso che si lamentava a gran voce delle proteste in corso a Washington, DC", ha continuato Esper, raccontando i fatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) "Nonsemplicemente? Sparare alle gambe o a qualcos'altro?": queste le parole che l'ex presidente degli Stati Unitiavrebbe detto nei giorni in cui i manifestanti riempirono le strade per protestare contro la morte di George Floyd. Lo ha raccontato, nel libro "A Sacred Oath", l'ex segretario alla Difesa Mark Esper. Quest'ultimo, come riporta Axios citato da Dagospia, in precedenza era stato segretario dell'esercito e poi è stato licenziato dadopo le elezioni del 2020. "E' stato surreale, seduto davanti alla scrivania Resolute, all'interno dello Studio Ovale, con questa idea che aleggiava pesantemente nell'aria, e il presidente rosso in viso che si lamentava a gran voce delle proteste in corso a Washington, DC", ha continuato Esper, raccontando i fatti ...

luckyredfilm : La decisione più importante della tua vita e per magia improvvisamente puoi realizzare tutti i tuoi desideri! Non è… - AlbertoBagnai : L’ho fatto io per voi. Che brutta cosa l’invidia! E che brutta cosa la viltà! Fare politica senza metterci la facci… - CarloCalenda : Però Enrico il punto non è eludibile: come puoi considerare la possibilità di governare con chi ha posizione oppost… - Dyaale : @AlfridaPeraj @scetticoh @valkeasusi @matt1news Quelle che l'hanno tolta l'avrebbero tolta anche prima ma non potev… - marialuisology : in altre parole: se qualcuno ti trova meno attraente perché hai i peli, per dire, magari è un coglione. Però se per… -