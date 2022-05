Non lo ammettiamo, ma anche noi italiani siamo in guerra contro Putin. (Di lunedì 2 maggio 2022) Inutile far finta di niente. anche noi italiani siamo in guerra. Senza averla mai voluta nè decisa in prima persona, ci ritroviamo anche noi italiani in una guerra che combattiamo a distanza e per interposta persona fornendo all’Ucraina armamenti ed aiuti di ogni genere, ed infilgendo alla Russia le sanzioni economiche e finanziarie imposte dall’Occidente. Leggi su freeskipper (Di lunedì 2 maggio 2022) Inutile far finta di niente.noiin. Senza averla mai voluta nè decisa in prima persona, ci ritroviamonoiin unache combattiamo a distanza e per interposta persona fornendo all’Ucraina armamenti ed aiuti di ogni genere, ed infilgendo alla Russia le sanzioni economiche e finanziarie imposte dall’Occidente.

freeskipperIT : #GuerraUcrania Non lo ammettiamo, ma anche noi italiani siamo in guerra contro Putin. - aliasebasta : @GuglielmoGrella @Torrenapoli1 Quindi ammettiamo che tre di loro non hanno la mentalità giusta ,gli altri che fanno… - annamaria_ff : RT @jamfive_: Io non chiedo molto. Una semplice dichiarazione da parte dei dirigenti dell’ordine dei giornalisti: “ok, lo ammettiamo. L’ord… - rionero11 : @docdav74 @FMagliaro @HugoLinnn Ok parliamone: parte evidentemente fuori dall'area di rigore. Ma ammettiamo non sia… - rami_piu_smocci : RT @jamfive_: Io non chiedo molto. Una semplice dichiarazione da parte dei dirigenti dell’ordine dei giornalisti: “ok, lo ammettiamo. L’ord… -

Vincenzo Carrozza: "Li ho visti, erano feriti da armi da fuoco". Soldati Nato già in Ucraina Una testimonianza sconvolgente ... sottosegretario alla Difesa, 'potrebbero esserci dei militari occidentali non in termini ufficiali'... vuole precisare che 'si tratta di istruttori e lo ammettiamo tranquillamente. Avviene tutto alla ... Milan, quando il prevedibile succede imprevedibilmente! ... devi ricavare quanto prima l'appuntamento con l'UEFA per il FFP, e questo non credo abbia tempi ... Diamo tempo al tempo, e speriamo che Elliot, ammettiamo che se doveva vendere, poteva farlo di forza a ... Andrea Garnero: "Non è detto che tagliare le tasse sul lavoro arricchisca le buste paga" Per l'economista dell'Ocse ci sono due motivi per cui la riduzione del cuneo fiscale finisce per non avvantaggiare il lavoratore. E sul patto sociale: ... Baby gang di Siena, Barillà: "Fatti gravi ma non parliamo di emergenza giovani" Le violente aggressioni ad altre ragazze da parte della baby gang femminile di Siena, oltre a generare sgomento, sollevano una serie di domande importanti sulle giovani generazioni. Domande che si agg ... ... sottosegretario alla Difesa, 'potrebbero esserci dei militari occidentaliin termini ufficiali'... vuole precisare che 'si tratta di istruttori e lotranquillamente. Avviene tutto alla ...... devi ricavare quanto prima l'appuntamento con l'UEFA per il FFP, e questocredo abbia tempi ... Diamo tempo al tempo, e speriamo che Elliot,che se doveva vendere, poteva farlo di forza a ...Per l'economista dell'Ocse ci sono due motivi per cui la riduzione del cuneo fiscale finisce per non avvantaggiare il lavoratore. E sul patto sociale: ...Le violente aggressioni ad altre ragazze da parte della baby gang femminile di Siena, oltre a generare sgomento, sollevano una serie di domande importanti sulle giovani generazioni. Domande che si agg ...