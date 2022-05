Non lo ammettiamo, ma anche noi italiani siamo in guerra contro la Russia di Putin. (Di lunedì 2 maggio 2022) Inutile fare finta di niente. anche noi italiani siamo in guerra. Senza averla mai voluta nè decisa in prima persona, ci ritroviamo anche noi italiani in una guerra che combattiamo a distanza e per interposta persona, fornendo all’Ucraina armamenti ed aiuti di ogni genere, ed infligendo alla Russia le sanzioni economiche e finanziarie imposte dall’Occidente. Leggi su freeskipper (Di lunedì 2 maggio 2022) Inutile fare finta di niente.noiin. Senza averla mai voluta nè decisa in prima persona, ci ritroviamonoiin unache combattiamo a distanza e per interposta persona, fornendo all’Ucraina armamenti ed aiuti di ogni genere, ed infligendo allale sanzioni economiche e finanziarie imposte dall’Occidente.

