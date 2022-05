“Non bocciare mai, ma certificare le competenze e conoscenze raggiunte”. Sei d’accordo? VOTA IL SONDAGGIO (Di lunedì 2 maggio 2022) Stop alle bocciature e guardare al modello inglese degli A-Levels britannici: non bocciare, ma certificare alla fine di ogni anno scolastico il livello di conoscenza e competenza raggiunte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 maggio 2022) Stop alle bocciature e guardare al modello inglese degli A-Levels britannici: non, maalla fine di ogni anno scolastico il livello di conoscenza e competenza. L'articolo .

orizzontescuola : “Non bocciare mai, ma certificare le competenze e conoscenze raggiunte”. Sei d’accordo? VOTA IL SONDAGGIO - Koyaanisquatsi1 : @mariobianchi18 C'è un idea sbagliata della meritocrazia. Bocciare significa punire il demerito, non premiare il merito! - andrea_ginevra : Non capisco la novità. Non lo sapete che a scuola non si boccia più già da molti anni. Ci sono decreti che impongon… - xxhighwaytohell : mi ero messa la sveglia alle 5 per ripassare per il compito e non solo non mi sono alzata per farlo ma non mi sono… - rosialex2 : @AnnaCunsolo2 @_Nico_Piro_ Non ho mai visto un ospedale che cura i sani e respinge i malati!!!! La scuola ha il dov… -