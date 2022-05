“Noi siamo pronti a praticare l’embargo al petrolio russo”, avverte la Germania, che ne chiede l’ufficialità nel sesto pacchetto di sanzioni (Di lunedì 2 maggio 2022) “Avremmo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse le catene di approvvigionamento non sarebbero sicure ma non colpirebbe l’economia nazionale nel suo insieme. Quindi, dopo due mesi di lavoro, posso dire che la Germania non è contraria a un embargo petrolifero alla Russia. Ovviamente è un carico pesante da sopportare, ma siamo pronti a farlo”. Così Robert Habeck, ministro tedesco dell’Economia e della Protezione climatica, intervenendo nell’ambito del Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia dell’Ue, relativo all’eventuale ed immediato embargo del petrolio russo. Embargo petrolio russo: la ministra degli esteri tedesca pronta ad applicarlo ma, se Mosca ritira le truppe dell’Ucraina, sanzioni revocabili Come ha confermato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) “Avremmo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse le catene di approvvigionamento non sarebbero sicure ma non colpirebbe l’economia nazionale nel suo insieme. Quindi, dopo due mesi di lavoro, posso dire che lanon è contraria a un embargo petrolifero alla Russia. Ovviamente è un carico pesante da sopportare, maa farlo”. Così Robert Habeck, ministro tedesco dell’Economia e della Protezione climatica, intervenendo nell’ambito del Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia dell’Ue, relativo all’eventuale ed immediato embargo del. Embargo: la ministra degli esteri tedesca pronta ad applicarlo ma, se Mosca ritira le truppe dell’Ucraina,revocabili Come ha confermato ...

