Nero a metà 3 | stasera su Rai1 gli episodi 9 e 10 | anticipazioni VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 maggio 2022)3 tornasu, alle 21:25, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gli9 e 10: le3 tornasualle 21:25 con la quinta e penultima puntata della nuova stagione e con due nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Nelledell'o 9, intitolato Colpevoli omissioni, un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Faceva il rider per un'agenzia di delivery e le indagini si concentrano sulla rete dei suoi colleghi e amici. Alice, Alba e ...